إنتاج «أوبك» يصعد بأقل من هدفه المرصود

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسح حديث أن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ارتفع بأقل من المستوى المستهدف خلال الشهر الماضي.

وأظهر المسح وفقاً لوسائل إعلامية، أن إنتاج دول «أوبك» من النفط بلغ 28.45 مليون برميل يومياً في شهر مارس الماضي، بزيادة 90 ألف برميل عن الشهر السابق له، لكنه أقل من الزيادة البالغة 253 ألف برميل يومياً ضمن الاتفاق في مجموعة «أوبك بلس».

وكان تحالف «أوبك بلس» قد أقر في الأشهر الماضية تثبيت سياسة إنتاج النفط التي تنص على زيادة شهرية 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 253 ألف برميل من أعضاء «أوبك» الذين يشملهم الاتفاق.

وأشار المسح إلى أن مستوى التزام «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج الذي تم إقراره بعد ظهور جائحة فايروس كورونا، ارتفع إلى 151% في مارس من 136% في فبراير، مع عدم قدرة بعض المنتجين على زيادة الإمدادات بالوتيرة المتفق عليها.

وأوضح المسح أن إنتاج السعودية ارتفع بنحو 110 آلاف برميل يومياً، وهي أكبر زيادة ضمن دول المنظمة في الشهر الماضي، كما أقرت الكويت والعراق زيادات لإنتاج النفط بنحو 30 ألف برميل يومياً، كما رفعت الإمارات إنتاجها بحوالى 10 آلاف برميل يومياً.

في حين تراجع إنتاج نيجيريا بنحو 100 ألف برميل يومياً بعد إعلان القوة القاهرة في منطقتي بوني ونهر براس، كما انخفض إنتاج ليبيا من الخام بنحو 50 ألف برميل بعد إغلاق حقلين في بداية مارس.