اخبار الرياضه السعوديه ديربي العاصمة بلون الذهب

محمد بن مسعود - الدمام - في أولى السهرات الرمضانية الكروية المثيرة، يستضيف الهلال جاره الشباب في ديربي الرياض مساء اليوم (الأحد) عند تمام الساعة الـ10:00 ليلاً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك لتحديد الطرف الأول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد لقاء الليلة هو الديربي الثاني لفريق الهلال في هذه المسابقة بعد أن تمكن من تجاوز جاره النصر في دور الثمانية بهدفين لهدف، وفي دور الـ16 استطاع الهلال الفوز على ضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، ويطمح الزعيم من خلال هذا اللقاء لمواصلة تألقه وتميزه مع مدربه العائد رامون دياز، الذي بدأ انطلاقته المميزة بالفوز على ضيفه في لقاء الليلة الشباب بخماسية نظيفة ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتمد المدرب الأرجنتيني دياز على طريقة 4 – 3 – 3 بوجود اوديون ايغالو في خط المقدمة وبجواره الثنائي سالم الدوسري وموسى ماريغا وخلفهم الثلاثي سلمان الفرج واندريه كاريلو وغوستافو كويلار، فيما يتواجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك وهيون سو ومتعب الفرج وياسر الشهراني.

أما فريق الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء أملاً بالفوز والوصول للنهائي الغائب عنه 7 سنوات، إذ كان آخر وصول في عام 2014 عندما حقق اللقب أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وجاء مشوار الشباب لدور نصف النهائي بعد فوزه القوي على ضيفه ضمك بخماسية نظيفة، ومن ثم انتصر بصعوبة على ضيفه الأهلي بهدفين لهدف، ويقود الفريق مدربه العائد الروماني ماريوس سوموديكا، ويعتمد على طريقة 4-2-3-1 بوجود لوسيانو فييتو في خط المقدمة (في حالة عدم شفاء البرازيلي كارلوس جونيور) ومن خلفه الثلاثي نواف العابد وهتان باهبري وبانيغا، ويتواجد في حراسة المرمى فواز القرني وأمامه فواز الصقور واياغو سانتوس وأحمد شراحيلي ومتعب الحربي، وأمامهم الثنائي حسين القحطاني والفريد ندياي.