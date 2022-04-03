اخبار الرياضه السعوديه 6 مهددون بالغياب عن «الكأس»

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه 6 لاعبين في ديربي العاصمة خطر الإيقاف والحرمان من المباراة الختامية لكأس الملك، وذلك في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مواجهة الليلة، من الفريق الهلالي: علي البليهي، وياسر الشهراني، وسالم الدوسري، وموسى ماريغا، وصالح الشهري، ومن الفريق الشبابي حسين القحطاني.
وحرص مدرب الهلال والشباب دياز وسوموديكا على توجيه النصائح للاعبين بتجنب الحصول على الإنذار الثاني في لقاء الديربي.
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