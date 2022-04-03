اخبار الرياضه السعوديه «سوموديكا».. خسارتان أمام «الزعيم ودياز»

محمد بن مسعود - الدمام - يمتلك المدرب الشبابي الروماني ماريوس سوموديكا نتائج غير جيدة أمام الفريق الهلالي قبل مواجهة الليلة في نصف نهائي كأس الملك، إذ لم يتذوق سوموديكا الفوز على الزعيم، وكذلك مدرب الهلال الأرجنتيني دياز، وكان المدرب سوموديكا، لعب مباراتين مع الشباب أمام الهلال ولم يحقق أي فوز، وذلك في موسم 2018-2019 من بطولة دوري المحترفين ذهاباً وإياباً بواقع 1-0 و3-2.

في حين خسر المدرب سوموديكا مباراة واحدة مع الشباب أمام المدرب دياز عندما كان مدرباً للفريق الاتحادي بهدف ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري موسم 2018-2019، وكان سوموديكا عاد لقيادة الشباب مرة ثانية في شهر مارس الماضي، بدلاً من المدرب المقال البرازيلي شاموسكا.