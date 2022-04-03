اخبار الرياضه السعوديه «سوموديكا».. خسارتان أمام «الزعيم ودياز»

في حين خسر المدرب سوموديكا مباراة واحدة مع الشباب أمام المدرب دياز عندما كان مدرباً للفريق الاتحادي بهدف ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري موسم 2018-2019، وكان سوموديكا عاد لقيادة الشباب مرة ثانية في شهر مارس الماضي، بدلاً من المدرب المقال البرازيلي شاموسكا.
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