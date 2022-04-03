اخبار الرياضه السعوديه المواجهة الخامسة للزعيم أم الليث؟

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي الهلال والشباب الليلة في المواجهة الخامسة لهما في تاريخ مواجهات بطولة كأس الملك، إذ الخليج 365 أن تواجه الزعيم والليث من قبل في 4 مباريات، استطاع كل فريق منهما الفوز في مباراتين، سجل الهلال في شباك الشباب 5 أهداف، بينما سجل الليوث في شباك الزعيم 6 أهداف، فمن يحسم اللقاء الخامس ويذهب إلى المباراة النهائية؟

وتعتبر مواجهة الهلال والشباب الليلة في دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك من مواجهات العيار الثقيل، ومن أهم الديربيات في الكرة السعودية، إذ الخليج 365 لهما تحقيق لقب هذه البطولة أكثر من مرة، كان نصيب الزعيم «9» مرات والشباب «4» مرات.

وعلى صعيد المواجهات لهذا الموسم، فإن مواجهة اليوم تعد الثالثة بين الفريقين الكبيرين، إذ لعبا مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2 – 2، فيما أسفر لقاء الدور الثاني عن هزيمة قاسية لليوث بخماسية نظيفة، فهل يستطيع الفريق الشبابي رد الاعتبار أم يواصل الزعيم هيمنته على «الليوث»؟

ورغم قوة المباريات التي تجمع الهلال والشباب، إلا أن الزعيم يتمتع بتاريخ حافل بالانتصارات أمام الليث، واتضح ذلك من خلال أن آخر انتصار حققه الشبابيون أمام الزعيم كان قبل 7 سنوات، وتحديداً في شهر فبراير 2014. يذكر أن «ديربي العاصمة» شهد العديد من النتائج الكبيرة جاء معظمها لصالح الفريق الأزرق، هذا وكانت آخر نتيجة بين الفريقين جاءت لصالح الهلال وتحديداً في آخر لقاء جمعهما في دوري المحترفين الموسم الحالي، إذ انتهت المواجهة بخماسية نظيفة لصالح الزعيم، وتعد ضمن أكبر النتائج بين الفريقين في دوري المحترفين.