وتعتبر مواجهة الهلال والشباب الليلة في دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك من مواجهات العيار الثقيل، ومن أهم الديربيات في الكرة السعودية، إذ الخليج 365 لهما تحقيق لقب هذه البطولة أكثر من مرة، كان نصيب الزعيم «9» مرات والشباب «4» مرات.
وعلى صعيد المواجهات لهذا الموسم، فإن مواجهة اليوم تعد الثالثة بين الفريقين الكبيرين، إذ لعبا مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2 – 2، فيما أسفر لقاء الدور الثاني عن هزيمة قاسية لليوث بخماسية نظيفة، فهل يستطيع الفريق الشبابي رد الاعتبار أم يواصل الزعيم هيمنته على «الليوث»؟
ورغم قوة المباريات التي تجمع الهلال والشباب، إلا أن الزعيم يتمتع بتاريخ حافل بالانتصارات أمام الليث، واتضح ذلك من خلال أن آخر انتصار حققه الشبابيون أمام الزعيم كان قبل 7 سنوات، وتحديداً في شهر فبراير 2014. يذكر أن «ديربي العاصمة» شهد العديد من النتائج الكبيرة جاء معظمها لصالح الفريق الأزرق، هذا وكانت آخر نتيجة بين الفريقين جاءت لصالح الهلال وتحديداً في آخر لقاء جمعهما في دوري المحترفين الموسم الحالي، إذ انتهت المواجهة بخماسية نظيفة لصالح الزعيم، وتعد ضمن أكبر النتائج بين الفريقين في دوري المحترفين.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه «سوموديكا».. خسارتان أمام «الزعيم ودياز»
- اخبار الرياضه السعوديه أصدقاء الأمس «خصوم» اليوم
- السعوديه أحمد عبد الوهاب
- السعوديه الشيخي يحتفي بليلة العمر
- السعوديه الانسان
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه المواجهة الخامسة للزعيم أم الليث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.