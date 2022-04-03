شكرا لقرائتكم خبر عن 400 حافلة بمواصفات عالمية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع مشروع حافلات مكة المكرمة، جدولًا زمنيًا لرحلات ثابتة ومعتمدة، ويمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني المخصص للخدمة.

ويرفع المشروع خلال شهر رمضان المبارك عدد المسارات التي تم تشغيلها، بالإضافة إلى مسار «7A» الذي بدأ يعمل به مؤخرًا، بشكل مستمر بين محطة قطار الحرمين السريع ومحطة جبل عمر القريبة من ساحات المسجد الحرام، وعند اكتمال المشروع سيكون هناك أربع محطات رئيسية مركزية لتسهيل وصول السكان والزوار إلى أحياء مكة المختلفة، ويبلغ عددها 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد 240 بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا، وحافلات مفصلية بعدد 160 حافلة بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية.ويسعى المشروع لتوفير 12 مسارًا في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مسار النقل الترددي، لخدمة حوالي 100 ألف شخص يوميًا بعد 3 سنوات من التشغيل، وحوالي 200 ألف شخص يوميًا في السنة السادسة من التشغيل مع الأخذ في الاعتبار زيادة الأعداد خلال موسم الحج وشهر رمضان.