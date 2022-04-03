شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاشي» الأعلى سعرا بـ6 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سوق الأغنام بالمدينة المنورة كغيره من أسواق الأغنام في مناطق ومحافظات المملكة، تزايد الإقبال على المواشي من قبل المستهلكين في أواخر شعبان من كل عام وقبل شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ على شراء الأغنام والأبقار والإبل واستخدام لحومها في الأطعمة الرمضانية.

وتفاوتت الأسعار للحرّي من 1200 إلى 2200 ريال والنعيمي من 1500 إلى 2500 ريال، أما المستورد الأوروبي فتتفاوت أسعاره من 1200 إلى 1400 ريال والمستورد الصومالي 4000 ريال والسواكني من 950 إلى 1200 ريال، بينما سعر التيوس 1000 ريال.

وأوضح رئيس مجموعة دلالي سوق الإبل بالمدينة المنورة محمد بن معلا الحرقان، أن الطلب على شراء الإبل الذي يُعد من بهيمة الأنعام مثلها مثل الأغنام والأبقار يزداد مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث تتفاوت أسعار الإبل من 3000 إلى 5000 ريال والحاشي من 4000 إلى 6000 ريال. وتُكثف أمانة المدينة المنورة جولاتها الميدانية المستمرة على المسالخ ‏للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين واتخاذ كل الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.