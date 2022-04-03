شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على البسطات والباعة الجائلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح أمين منطقة حائل م. سلطان الزايدي، أن خطط الأمانة وبلدياتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك روُعي فيها تكثيف الجهود وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحال العاملة في مجال الأغذية، والتأكيد على الالتزام بالنظافة وتطبيق الشروط الصحية، خاصة في المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحال صنع وبيع الحلويات والملاحم بأنواعها وتكثيف الرقابة على البسطات وأسواق الخضار والباعة الجائلين، إضافة إلى التأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية للمحال ومتابعة المواقع المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، ومنافذ تحضير وتداول الأغذية عبر المتابعة الرقابية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المنطقة. وأكد م. الزايدي، أنه سيتم العمل على إعداد وتنفيذ البرنامج الرقابي، المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بتشديد الرقابة على محال الحلاقة ومغاسل الملابس ومحال الحلويات ومحال إعداد الولائم والمطابخ، للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن برامج المتابعة تأتي انطلاقاً للتأكيد على السلامة الغذائية لقاصديها ومدى تطبيق الاشتراطات.