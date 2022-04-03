شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين المصاحف وتجهيز مصليات النساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران د. عبدالرحمن العصيمي، أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، أنهت استعداداتها لشهر رمضان المبارك لاستقبال المصلين في 170 جامعًا ومسجدًا، حيث أمنت بالمصاحف والفرش والإذاعات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى التعميم على منسوبي المساجد بوجوب التزامهم بالعمل على أكمل وجه وعدم الانقطاع عن عملهم في إمامة المصلين، مع المحافظة على تهيئة المساجد للمصلين، بما فيها مصليات النساء في هذا الشهر المبارك.

ولفت إلى تكثيف متابعة أعمال الصيانة في خدمة المساجد، وحثهم على مضاعفة الجهد والرفع عن أي تقصير لسرعة معالجته في حينه، ومراعاة التقيد بمواقيت الأذان حسب تقويم أم القرى.