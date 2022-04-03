شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ممرا لتفويج زوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بالوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، على جاهزية خطة التفويج وإدارة الحشود في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد فقيهي، أن الخطة تعمل لتحديد وتنظيم المصليات في الساحات وسطح المسجد النبوي، وتنظيم الممرات الداخلية والخارجية من خلال تشغيل 38 ممرا رئيسا، و14 ممرا فرعيا و8 ممرات للطوارئ، إضافة لمتابعة السلوكيات الخاطئة في ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أنها وفرت عربات خاصة «الجولف» بنقل المصلين داخل الساحات، والعربات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج للمصلين من جميع الفئات.