شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على البسطات والباعة الجائلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح أمين منطقة حائل م. سلطان الزايدي، أن خطط ‏الأمانة وبلدياتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك روُعي فيها تكثيف ‏الجهود وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحال العاملة في مجال ‏الأغذية، والتأكيد على الالتزام بالنظافة وتطبيق الشروط الصحية، خاصة ‏في المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحال صنع وبيع الحلويات والملاحم ‏بأنواعها وتكثيف الرقابة على البسطات وأسواق الخضار والباعة الجائلين، إضافة إلى التأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية للمحال ‏ومتابعة المواقع المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، ومنافذ تحضير وتداول ‏الأغذية عبر المتابعة الرقابية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي ‏المنطقة. ‏وأكد م. الزايدي، ‏أنه سيتم العمل على إعداد وتنفيذ البرنامج الرقابي، ‏المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بتشديد الرقابة على محال ‏الحلاقة ومغاسل الملابس ومحال الحلويات ومحال إعداد الولائم ‏والمطابخ، للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة ‏وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن ‏برامج المتابعة تأتي انطلاقاً للتأكيد على السلامة الغذائية ‏لقاصديها ومدى تطبيق الاشتراطات. ‏‏ ‏