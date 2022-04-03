شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف وجبة إفطار بالمسجد النبوي يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن تقديم 200.000 وجبة إفطار صائم للزوار والمصلين يوميًا خلال شهر رمضان، ومنع تقديم الوجبات الساخنة في ساحات المسجد النبوي.

فريق واحد

وقال مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي د. محمد الخضيري، خلال لقاء إعلامي لوكالة شؤون المسجد النبوي تستعرض فيه خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ: عززنا الشراكة مع مقدمي خدمات الإفطار ونعمل كفريق واحد لتقديم أفضل خدمة لقاصدي المسجد النبوي.

كراسي متحركة

ولفت إلى تخصيص وتهيئة 12 مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة على مقربة من مداخل المسجد النبوي وساحاته، و1000 كرسي متحرك و10.000 كرسي ثابت يوميًا خلال شهر رمضان. مشيرا إلى تجهيز الساحات الغربية بكافة الخدمات لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والجمعة، بالإضافة لصلاة عيد الفطر المبارك.

تعقيم وتطييب

وأكد تكثيف برامج التنظيف والتعقيم والتطييب للسجاد والأرضيات في المسجد النبوي وساحاته ومرافقه خلال الشهر المبارك. لافتا إلى استمرار الدراسة في كلية ومعهد المسجد النبوي لكافة المستويات والمراحل الدراسية. مع إقامة 18 درسا علميا يوميًا، وبث الدروس عبر منصة منارة الحرمين.

طاقة استيعابية

وأشار إلى أن العمل سيكون وفق الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته، التي تصل لأكثر من 326.429 مصليا، وتوجيه كثافات المصلين عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للساحة الغربية الجديدة. مضيفا إنه سيتم توزيع 400.000 عبوة ماء زمزم يوميا خلال شهر رمضان، بالإضافة لـ 14.000 حافظة لسقيا الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

تنظيم الدخول

وأضاف إن تنظيم دخول الزوار للسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- من باب السلام رقم «1» دون حجز مسبق. كما سيستمر تنظيم الدخول للروضة الشريفة عبر حجز مسبق من خلال تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، ويكون دخول الرجال في الفترة الصباحية عبر نقاط الفرز من باب «38». وفي الفترة المسائية من باب «2»، ودخول النساء في الفترة الصباحية عبر نقاط الفرز من باب «24» والفترة المسائية من باب «37».

تهيئة 12 مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة