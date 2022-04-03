شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 250 مسجدا وجامعا برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، الخطة المتكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان، بصيانة وتهيئة أكثر من 250 مسجداً وجامعاً في رفحاء والمراكز والقرى التابعة لها، وشملت الأعمال جميع ما يتعلق بالمسجد من تنظيف وصيانة وفرش.

وأكدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد برفحاء اكتمال خطة الإدارة باتخاذ جميع التدابير، لافتة إلى أنه جرى توجيه الأئمة إلى الالتزام والمواظبة والقيام بواجبهم والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة.