شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 102 مستفيد خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م.

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 12 مريضا، وعيادة الطوارئ 20 مستفيدا، وعيادة الباطنية 12 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 51 مستفيدا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان، وقسم التوعية والتثقيف 6 أشخاص.

وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 25 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

ومن ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 180 عملية شفط لمياه الأمطار، وتنفيذ 470 عملية ردم لمستنقعات الأمطار، وقد استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.