شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 سلة غذائية و5 أطنان تمور للأسر المسلمة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامجي خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور الفاخرة لعام 1443هـ، وذلك بمقر سفارة المملكة بجمهورية الفلبين، وذلك في إطار برامجها الرمضانية التي تنفذها كل عام، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين المستشار عيسى بن عبدالرحمن المالكي، ووزير المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين (NCMF) لجمهورية الفلبين غيلينغ مامونديونغ، وورئيس مجلس الأئمة في الفلبين العقيد إبراء موكسير، ووكيل معهد الدراسات الإسلامية بجامعة الفلبين قمر الدين بن عليو محمد، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعدد من منسوبي السفارة.

ويهدف البرنامجان إلى توزيع عدد 3500 من السلال الغذائية للأسر المسلمة، و5 أطنان من التمور الفاخرة، توزعها الشؤون الإسلامية طيلة شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية ووفق البروتوكولات الصحية المعمول بها.