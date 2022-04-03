شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع السلال الغذائية الرمضانية بطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بمدينة دوشانبي عاصمة جمهورية طاجيكستان مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والأمين العام للهلال الأحمر الطاجيكي قربان بهاودور، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 9,625 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 69,50 كيلو جرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 51,400 فرد من الفئات الأكثر حاجة في مناطق دوشنبيه، عيني، استقلول، بوستون، دنغره، كولاب، فايزآباد،سانغور، رشت، روغون، وحدات، فرزاب، بدخشان.