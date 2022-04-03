من شأنها إنهاء الحرب.. أوكرانيا تعلن موافقة روسيا «شفهيًا» على مقترحاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا، أن موسكو وافقت “شفهيًا” على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وقال ديفيد أراخاميا لقنوات تلفزيونية أوكرانية إن “أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد “على الأرجح” في تركيا.”

وكان الوفدان الروسي والأوكراني أجريا سلسلة من المحادثات في بيلاروس، وفي مدينة أسطنبول التركية، بهدف وضع نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا الذي انطلق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، غير أن المحادثات لم تحرز تقدما ملموسا.

وأمس صرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده وروسيا تجرى الأن عبر الفيديو كونفرانس.

وأدلى ميخائيلو بودولياك بهذا التصريح لوسائل الإعلام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية(يوكرينفورم).

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وأكد بودولياك: ” المفاوضات مستمرة عبر الإنترنت بمشاركة مجموعات عمل فرعية”.