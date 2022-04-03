مضر والخليج يستمران في صدارة دوري كرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - استمر فريقا مضر والخليج في صدارة ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد انتصارهما أمس في مباريات الجولة العشرين من منافسات البطولة، ليصلا إلى النقطة 36 ، فيما تأكد هبوط فريق السلام إلى منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى بداية من الموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023م.

وتمكن فريق الخليج من تجاوز نظيره النور بنتيجة (31 – 29)، فيما عاد مضر من جدة بانتصار على الأهلي بنتيجة (26 – 30)، وتغلب الصفا على العدالة (37 – 31)، وحقق الترجي الفوز على السلام (34 – 26)، وفاز المحيط على القارة (30 – 26)، وتعادل فريقا الوحدة والزلفي بنتيجة (22 – 22).