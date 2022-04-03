محمد بن مسعود - الدمام - “مؤسسة هاشتاج فوريو” تعلن عن انطلاق أكبر مسابقة رمضانية الكترونية في اليمن “تفاصيل”

انطلقت مساء اليوم السبت الأول من رمضان 1443هــ الموافق 2 إبريل 2022م المسابقة الرمضانية اليومية التي تنظمها « مؤسسة هاشتاج فوريو للتسويق الإلكتروني والإعلامي الرمضانية» طيلة أيام الشهر الفضيل، عبر النوافذ الرسمية للمؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المسابقة الإلكترونية واسعة النطاق، التي تنظمها مؤسسة #هشتاج_فوريو خلال أيام الشهر الكريم تتضمن باقة متنوعة من الأسئلة الثقافية والإنسانية والصحية والدينية والوطنية والإجتماعية، وتتطرق لعدد من الشخصيات والرموز الاجتماعية والجنود المجهولين على الساحة اليمنية والعربية.

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كما ستتضمن المسابقة عدد من الأسئلة ذات الصلة بالجانب الاقتصادي الطبي والمؤسسات الرائدة في هذا المضمار ودورها الفعال في حماية الإنسانية والبنية الاجتماعية والوطنية والدينية في الوطن وخارجه،

ومن هذا المنطلق، سيتم نشر من ثلاثة أسئلة يومياً على صفحة المؤسسة في الفيسبوك «رابط الصفحة»، جائزة كل سؤال 15,000 خمسة عشر ألف ريال يمني، وسؤال ذهبي كل عشرة أيام بـ50000 ألف ريال يمني والسحب على الجوائز بشكل يومي.

ولضمان الفوز بالجائزة، على المشارك أن يقوم بتسجيل الإعجاب بالصفحة ومشاركة منشور السؤال على حسابه الشخصي والمجموعات المشترك بها بما لا يقل عن عشر مشاركات، وكتابة الإجابة مرة واحدة في تعليق على المنشور الخاص بالسؤال في صفحة المؤسسة.

وسيتم السحب على الجوائز بطريقة الكترونية شفافة، والاعلان عن الفائزين الساعة 3 فجرا نهاية كل يوم ابتداء من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وكذا إحاطة الجمهور بمعلومات أو نبذة ذات صلة بموضوع الأسئلة التي سيتم طرحها يوميا.

هذا وتهدف المسابقة الرمضانية إلى تعزيز ثقافة الجمهور والوعي العام، يمجموعة منتقاه من الأسئلة الثقافية والوطنية والإنسانية التي تُثري الرأي العام بمعلومات وحقائق قد لا تكون معروفة لدى كل الناس، وفق آلية منهجية تنافسية في العالم التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المسابقه برعاية جامعة الجند وجامعة الحكمه وشركة التصميم الحديث للاعلان ووكالة العطا للسفريات والسياحه وجمعية فجر الامل وجمعية الحكمه اليمانية ومؤسسة انقاذ والمهنا للذهب والالماس ومكتب الثقافه تعز وشركة احمد عبد الله الشيباني ومدارس المنار ومستشفى العباس التخصصي ومكتب الاوقاف والارشاد

– مؤسسة هاشتاج فوريو للتسويق الإلكتروني والإعلامي

– روابط المؤسسة على مواقع التواصل الإجتماعي:

– فيس بوك:

https://www.facebook.com/hashtag4u.net/-