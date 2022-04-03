محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة
باشرت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، أعمالها التطوعية لخدمة المعتمرين والمُصلين بالحرم المكي الشريف في إطار أعمال مركز بادر للأعمال التطوعية.
وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن كشافة الإدارة ضمن ميثاق التطوع المبرم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ستقدم طيلة شهر رمضان المبارك عددًا من البرامج والفعاليات والمبادرات التطوعية، وسيعمل الكشافة والقادة الكشفيين خلالها على فترتين.
وبين أن المجموعة الأولى ستسهم بعد صلاة العصر تطوعيًا مع الجهات الخيرية في إعداد سفر الإفطار داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، فيما ستتعاون المجموعة الثانية مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وتبدأ بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة التراويح في توجيه المصلين لأماكن الصلاة ومنع الصلاة في الممرات لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر كشافة تعليم مكة المكرمة تبدأ أعمالها التطوعية في خدمة المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.