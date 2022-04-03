كشافة تعليم مكة المكرمة تبدأ أعمالها التطوعية في خدمة المعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة

باشرت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، أعمالها التطوعية لخدمة المعتمرين والمُصلين بالحرم المكي الشريف في إطار أعمال مركز بادر للأعمال التطوعية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن كشافة الإدارة ضمن ميثاق التطوع المبرم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ستقدم طيلة شهر رمضان المبارك عددًا من البرامج والفعاليات والمبادرات التطوعية، وسيعمل الكشافة والقادة الكشفيين خلالها على فترتين.

وبين أن المجموعة الأولى ستسهم بعد صلاة العصر تطوعيًا مع الجهات الخيرية في إعداد سفر الإفطار داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، فيما ستتعاون المجموعة الثانية مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وتبدأ بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة التراويح في توجيه المصلين لأماكن الصلاة ومنع الصلاة في الممرات لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين.