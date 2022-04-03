ليبيا ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رحّبت ليبيا بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، الذي أعلن فيها التوصل إلى هدنة لمدة شهرين ابتداءً من بداية شهر رمضان.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها اليوم، عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن.

وأكدت الوزارة دعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية التي تُسهم فى إيجاد حل سياسي، وفي مقدمتها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التي تُحافظ على وحدة دولة اليمن واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل.