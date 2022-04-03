دعم لمزارعي المنتجات العضوية

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، برنامجًا يقدم الحلول المناسبة للمزارعين لزيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي، وتنمية سوق المنتجات العضوية، حيث أقيم البرنامج ضمن ورش عمل بعنوان «الحلول التسويقية للمنتجات العضوية المحلية» في مدينتي الرياض وجدة، بحضور عدد من مزارعي الإنتاج العضوي المحلي والجهات ذات العلاقة.

ويأتي البرنامج لدعم المزارعين في تسهيل عملية تجهيز المنتجات العضوية وتقديمها للمستهلك، ويركز على الحلول التسويقية للأغذية العضوية، بعد دراسة ورصد جميع المعوقات، تحقيقا لأهداف سياسة الزراعة العضوية في تطوير سوق المنتجات العضوية في المملكة.

ويساعد في جمع أصحاب المصلحة والربط بينهم وتحديد التحديات ومناقشتها، ثم التوصل إلى حلول داعمة للمزارعين والتي تسهم بدورها في خدمتهم لإيصال المنتج إلى المستهلك، ويستهدف جميع مزارعي الإنتاج العضوي في المملكة، ويقدم حلولا فعالة لأبرز التحديات كصعوبة التعبئة والتغليف وتكلفته العالية.