دعم لمزارعي المنتجات العضوية

ويأتي البرنامج لدعم المزارعين في تسهيل عملية تجهيز المنتجات العضوية وتقديمها للمستهلك، ويركز على الحلول التسويقية للأغذية العضوية، بعد دراسة ورصد جميع المعوقات، تحقيقا لأهداف سياسة الزراعة العضوية في تطوير سوق المنتجات العضوية في المملكة.
ويساعد في جمع أصحاب المصلحة والربط بينهم وتحديد التحديات ومناقشتها، ثم التوصل إلى حلول داعمة للمزارعين والتي تسهم بدورها في خدمتهم لإيصال المنتج إلى المستهلك، ويستهدف جميع مزارعي الإنتاج العضوي في المملكة، ويقدم حلولا فعالة لأبرز التحديات كصعوبة التعبئة والتغليف وتكلفته العالية.
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