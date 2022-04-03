استمرار الدراسة بكلية ومعهد المسجد النبوي

أكدت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي استمرار الدراسة في كلية ومعهد المسجد النبوي خلال شهر رمضان مع إقامة الدروس العلمية بـ18 درسا علميا، واستمرار حلقات القرآن الكريم بـ789 حلقة، وذلك بحضور 8386 طالبا، ومشاركة 789 معلما، بالإضافة إلى استمرار المتون العملية بـ332 حلقة و4392 طالبا و332 معلما. وأشارت الوكالة إلى وجود 16 مرشدا، للإجابة على السائلين في المسجد النبوي من خلال الهواتف الإرشادية أو من خلال المكتب الإرشادي داخل المسجد النبوي، بالإضافة إلى استقبال الرواد والباحثين والزوار في المكتبات والمعارض، وتوفير كل الخدمات لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وترجمة الخطب والدروس.

إجراءات احترازية

واستؤنفت الدراسة في معهد وكلية المسجد النبوي بعد انتظام أكثر من 2587 طالبًا وطالبة فيهما لأول مرة حضوريًا بجميع المراحل الدراسية، بعدما انتهت وكالة شؤون المسجد النبوي من إعداد وتجهيز حلقات التعليم للكلية والمعهد، وتوفير الموقع، لإعطاء الدروس وفق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عقدت لقاءً إعلاميا، لعرض الخطة التشغيلية للوكالة خلال شهر رمضان المبارك 1443، بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، عبدالعزيز الأيوبي، والوكلاء المساعدين.

وأكد «الخضيري» أن الوكالة وضعت خطة متكاملة، تسعى من خلالها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.