استمرار الدراسة بكلية ومعهد المسجد النبوي

إجراءات احترازية
واستؤنفت الدراسة في معهد وكلية المسجد النبوي بعد انتظام أكثر من 2587 طالبًا وطالبة فيهما لأول مرة حضوريًا بجميع المراحل الدراسية، بعدما انتهت وكالة شؤون المسجد النبوي من إعداد وتجهيز حلقات التعليم للكلية والمعهد، وتوفير الموقع، لإعطاء الدروس وفق الإجراءات الاحترازية.
وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عقدت لقاءً إعلاميا، لعرض الخطة التشغيلية للوكالة خلال شهر رمضان المبارك 1443، بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، عبدالعزيز الأيوبي، والوكلاء المساعدين.
وأكد «الخضيري» أن الوكالة وضعت خطة متكاملة، تسعى من خلالها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.
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