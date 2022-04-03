محال تجارية تتنافس ببوابات السلع

كثفت الجهات المعنية جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان عبر جولات مكثفة تنفذها وزارة التجارة هذه الأيام متوعدة المتلاعبين بأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بقرارات صارمة.

مواد خام

يحرص التجار على تجهيز وصناعة متطلبات التزيين وكتابة العبارات الترحيبية والمعبرة عن معاني الشهر الفضيل ومنها من اختارت التواصل بشفافية واعتذرت لعملائها عن ارتفاع ريال واحد في منتجاتها مؤكدة للمستهلكين أنها تحرص على معادلة الجودة العالية والسعر المنخفض غير أن ارتفاع أسعار المواد الخام (الأساسية ) بشكل كبير اضطرها لرفع ريال واحد في منتجاتها وأن أسعارها الجديدة راعت فيها النسب المتعادلة بين الجودة وانخفاض سعر المنتج مما يحقق معادلة لصالح الزبون.

بوابة الغذاء

تسابقت المحال التجارية لتزين مداخلها لجذب انتباه المستهلكين- من مختلف الفئات والأذواق، واختارت منتوجات المتطلبات الأساسية من الأطعمة الأكثر طلباً في رمضان كواجهة لها ومنها من صنعت ديكورات وأبوابا من تلك المنتجات للداخلين إليها، وأكد أحد أصحاب تلك المحال التجارية أن عرض المنتجات في واجهات المحال التجارية وعرضها بطريقة تسويقية بإتفاق مع الشركات المنتجة كما أنها طريقة عصرية للتسويق في زمن التنافس التجاري الذي أحدثته وفرة العرض وتزايد عدد المحال التجارية للمواد الغذائية.

على مدار الساعة

رفعت وزارة التجارة جاهزية كوادرها لتقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وأكدت أنها تعمل على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق سلامة ونظامية العرض وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة خلال الشهر الفضيل.

فن التسويق

الخبير التجاري عمر العوفي أكد أن طرح المنتجات والسلع وعرضها في الأسواق بطرق جذابة وإقناع المستهلك بها أهم ما يحقق فائدة ربحية للمنشأة، ومنهم من يقوم بمجموعة من الممارسات والأنشطة لعرض السلعة بشكل يحقق أعلى نسبة في البيع، مشيرا إلى أن من أبرز الأساليب المتبعة حالياً الإعلان عن العروض المحددة بزمن قصير أو حتى نفاد الكمية أو الإعلان عن التصفية أو التخفيضات الموسمية، ومنهم من يعتمد على مخاطبة الجمهور بنمط المكاشفة والشفافية والاعتذار، وهو من أساليب رفع أسهم المنتج في المصداقية وتخفيف وطأة رفع الأسعار على المستهلكين، وهو من الأساليب الناجحة للحفاظ على العميل، وتتفاوت طرق الدعاية والإعلان وفقاً للزمان والمكان، فمن الممكن استخدام الرسائل الترويجية عبر الإعلانات واللافتات التي يخاطب بها المستهلك لكسب ثقته وهو فن من فنون التسويق.