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60 مبنى آيلا للسقوط بالشمالية

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رصدت بلدية ابن شريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء البلدية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وحصرت أعمال الرصد والإزالة نحو 60 مبنى آيلا للسقوط، ستتم إزالتها على عدة مراحل.

وأوضحت البلدية أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية والمكونة من «المحافظة، الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، صندوق التنمية العقاري، هيئة التراث، والسياحة»، لمعاينة المباني الآيلة للسقوط، وسيتم مخاطبة صندوق التنمية العقاري للتأكد من رهن المنازل للصندوق، ثم مخاطبة أصحاب المنازل بضرورة الإزالة، فيما تعمد البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى الإزالة الفورية للمنازل على نفقة أصحابها.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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