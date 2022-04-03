وأوضحت البلدية أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية والمكونة من «المحافظة، الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، صندوق التنمية العقاري، هيئة التراث، والسياحة»، لمعاينة المباني الآيلة للسقوط، وسيتم مخاطبة صندوق التنمية العقاري للتأكد من رهن المنازل للصندوق، ثم مخاطبة أصحاب المنازل بضرورة الإزالة، فيما تعمد البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى الإزالة الفورية للمنازل على نفقة أصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 مبنى آيلا للسقوط بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.