6 أهداف تشغيلية للنقل المدرسي

حددت شركة تطوير النقل التعليمي 6 أهداف تشغيلية للنقل التعليمي، أبرزها تخفيض التكاليف وزيادة الربحية وتطوير بيئة العمل الداخلية والقدرات البشرية، وذلك لضمان توفير خدمات نقل تعليمي مستدامة ومريحة وذات موثوقية عالية. الأهداف التشغيلية 1- رفع مستوى جودة الخدمة والأمن والسلامة 2- تطبيق وتحسين جودة العمليات الداخلية 3- تطوير بيئة العمل الداخلية والقدرات البشرية 4- تعزيز العلامة التجارية للشركة 5-تخفيض التكاليف 6- زيادة الربحية الأدوار الأساسية لقطاع النقل التعليمي تطوير قطاع النقل التعليمي مراقبة القطاع تشكيل قطاع النقل التعليمي بحث فرص التكامل مع النقل العام المساهمة الإستراتيجية في التشغيل الميداني



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