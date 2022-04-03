قافلة لأبناء أسر الشهداء بمكة

وشمل الحفل برامج صحية وتعليمية واجتماعية وفنية وترفيهية، ودورات تدريبية وورش عمل، وهدايا متنوعة، حيث تم استضافة عدد من أسر وأبناء الأبطال الشهداء من مختلف مناطق المملكة في جدة ومكة المكرمة، وللمرة الأولى، في مسيرة القافلة، تم تقديم فقرات حفل الافتتاح بواسطة أبناء وبنات أسر الشهداء. وفي الختام، كرمت الأميرة هند بنت عبدالرحمن، بمشاركة الجهات المشاركة أبناء الشهداء.
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