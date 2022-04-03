قافلة لأبناء أسر الشهداء بمكة

شاركت 12 جهة حكومية خاصة في تكريم أبطال دوت الخليج وشهدائه الأبرار في انطلاقة «قافلة أبناء الشهداء» في موسمها الخامس بفندق دار هادي بمكة المكرمة، بحضور رئيسة اللجنة العليا الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، والأميرة البندري بنت فهد آل سعود، والشيخ سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفة، والشيخة غادة بنت عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة أسر الشهداء وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأكثر من 500 مشارك.

وشمل الحفل برامج صحية وتعليمية واجتماعية وفنية وترفيهية، ودورات تدريبية وورش عمل، وهدايا متنوعة، حيث تم استضافة عدد من أسر وأبناء الأبطال الشهداء من مختلف مناطق المملكة في جدة ومكة المكرمة، وللمرة الأولى، في مسيرة القافلة، تم تقديم فقرات حفل الافتتاح بواسطة أبناء وبنات أسر الشهداء. وفي الختام، كرمت الأميرة هند بنت عبدالرحمن، بمشاركة الجهات المشاركة أبناء الشهداء.