انطلاق النقل الترددي بالمدينة عبر 100 حافلة

بدأت هيئة تطوير المدينة المنورة، تطبيق خطة النقل الترددي لشهر رمضان الجاري، عبر 100 حافلة موزعة على 9 مسارات نقل المصلين من وإلى المسجد النبوي الشريف، فيما بدأت الحافلات منذ الساعة الـ 3 عصرًا، في نقل المستفيدين إلى المسجد النبوي الشريف عبر 7 مسارات هي، الأستاذ الرياضي وحي سيد الشهداء وحي الخالدين ومحطة العالية والجامعة الإسلامية وقطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، من خلال 150 حافلة.

وشاركت إدارة مرور المدينة المنورة عبر فرقها الميدانية، في تسهيل حركة الحافلات عبر المسارات المخصصة مسبقًا، والعمل على وصول الحافلات إلى وجهتها في الوقت المحدد بـ 15 دقيقة، فيما تولت شرطة المنطقة ودوريات الأمن تغطية المحطات بالرقابة الأمنية لتأمين المواقع ومتابعة الحالة الأمنية.

وانطلق المشروع لأول مرة عام 1433 عبر 8 مسارات وبأسطول يبلغ 90 حافلة، ليرتفع عدد الأسطول في العام الذي يليه إلى 32 حافلة، للتوالي مشاريع تحسين الخدمات في السنوات التي تلي الانطلاق، وذلك عبر اعتماد أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار البطاقات الرقمية للمستفيدين، وإطلاق الهوية البصرية للحافلات، وإدراج مسار قطار الحرمين الشريفين ومسار الجامعة الإسلامية ضمن الخدمة.