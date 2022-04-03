«موسم الرياض» يسدل الستار بأرقام قياسية في النجاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بارقام قياسية في النجاح، أسدل «موسم الرياض 2021» الستار على فعالياته بعد تجربة ترفيهية ممتعة عاشها الزوار في 13 منطقة، تميز كل منها بجملة من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تجاوزت مخيلة الزوار.

وأسهم الموسم في دعم القطاع المسرحي بعرض حزمة من المسرحيات العربية الفنية، توزعت عروضها على مسارح بوليفارد رياض سيتي، كما احتضنت تلك المسارح عروضا عالمية، مثل عرض «سيرك دوسوليه ميسي 10»، وعروض «WWE كراون جول»،وعرضLES» FARFADAIS & CO»، إضافة إلى عرض «كان يا ما كان».

وقدم لزواره تجارب استثنائية عبر مناطقه المتنوعة، حيث مثلت كل منطقة نمطا مميزا يمنح زواره تجربة غير مسبوقة، فتميزت منطقتا «المربع» و»العاذرية» في إبراز الجوانب التاريخية والتطويرية الحديثة في المملكة، من خلال المقاهي

والمطاعم المنسجمة مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية.

واستطاعت «العاذرية» أن تمثل امتدادا لمنطقة «المربع» في تقديم المفهوم العالمي للمطاعم الموقتة بأفضل نماذج الضيافة والخدمات، كماتميزت منطقة «أوايسس» بإبراز التجارب الفاخرة بطابع عالمي يتخذ من التراث السعودي واجهة أساسية.

واختصت منطقة «كومبات فيلد» بعروض الحركة والقتال، واستهدفت عشاق ألعاب القتال من خلال خلق أجواء استثنائية عبر فعالياتها المتعددة، فيما تميزت منطقة «الرياض ونتروندرلاند» بطابعها العام الذي يركز على جذب جميع فئات المجتمع، ومنحهم تجارب ترفيهية متكاملة.

وتميزت منطقة «شجرة السلام» بنقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار موسم الرياض من خلال المرافق الخضراء والبحيرات المائية، كما تتسم بالتنوع الترفيهي والطبيعة الهادئة، والمطاعم والمقاهي الفاخرة والأنشطة العديدة.