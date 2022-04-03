نتائج مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات اليوم

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وبلغ عدد المسجلين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 30 ألف طالب وطالبة، من مختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة، وتمكن 26 ألف طالب وطالبة من بينهم من خوض الاختبارات (عن بُعد) يومي 25 و26 مارس الماضي.
وتضمنت المسابقة 6 اختبارات عن بعد، من خلال 6 مستويات، حسب الصفوف الدراسية،
وجرت بصورة الكترونية من دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد.
وتستخدم «موهبة» اختبار مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ومن ثم تقديم المزيد من الرعاية لهم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، من خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة.
وتعد مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، من أكبر المسابقات في العالم، وتستهدف الطلاب من الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بمختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة بنين وبنات.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.
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