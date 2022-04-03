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رمضان ينعش سوق القهوة السعودية ومكملاتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المحلات المختصة ببيع أنواع القهوة السعودية ومكملاتها، انتعاشا كبيرا مع مطلع شهر رمضان المبارك. ورصد إقبال ملحوظ على شراء القهوة السعودية ومكملاتها في رفحاء، وسط ثبات الأسعار في السوق المحلي للفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

ونوه العاملون في سوق القهوة إلى الإقبال الجيد من المتسوقين على شراء البن والهيل والزعفران، فيما أرجع عدد من المتسوقين سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على شراء القهوة السعودية، إلى أنها من المكونات الأساسية على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على احتسائها مع الإفطار، بالإضافة لكونها جزءا أساسيا في الضيافة بشكل عام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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