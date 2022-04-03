رمضان ينعش سوق القهوة السعودية ومكملاتها

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ونوه العاملون في سوق القهوة إلى الإقبال الجيد من المتسوقين على شراء البن والهيل والزعفران، فيما أرجع عدد من المتسوقين سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على شراء القهوة السعودية، إلى أنها من المكونات الأساسية على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على احتسائها مع الإفطار، بالإضافة لكونها جزءا أساسيا في الضيافة بشكل عام.
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