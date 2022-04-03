شكرا لقرائتكم خبر رمضان ينعش سوق القهوة السعودية ومكملاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المحلات المختصة ببيع أنواع القهوة السعودية ومكملاتها، انتعاشا كبيرا مع مطلع شهر رمضان المبارك. ورصد إقبال ملحوظ على شراء القهوة السعودية ومكملاتها في رفحاء، وسط ثبات الأسعار في السوق المحلي للفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

ونوه العاملون في سوق القهوة إلى الإقبال الجيد من المتسوقين على شراء البن والهيل والزعفران، فيما أرجع عدد من المتسوقين سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على شراء القهوة السعودية، إلى أنها من المكونات الأساسية على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على احتسائها مع الإفطار، بالإضافة لكونها جزءا أساسيا في الضيافة بشكل عام.

