نقل الرمال يوقف 18 مخالفا لنظام البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 27 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ3 مواطنين، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الهندية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، مع مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الأفغانية، ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمين من الجنسية السودانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.



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