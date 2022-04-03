بعد غياب 15 عاما .. عودة الدراسة في رمضان

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وكان الأربعاء 21 -9 - 1428 آخر أيام الدراسة وفقا للتقويم الدراسي للعشر السنوات الماضية، والذي كان يقضي بأن رمضان يعد إجازة رسمية لمنسوبي التعليم.
واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لرمضان المبارك لهذا العام 1443 ه، في جميع مدارس التعليم العام
الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، حيث حددت بدء
اليوم الدراسي ما بين التاسعة إلى العاشرة صباحا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام الاثنين 24 رمضان 1443 .
كما حددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر، تعليم الكبار، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، من الساعة
9 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.
ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في
المنطقة أو المحافظة.
الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث:
بداية الفصل الدراسي الثالث17 شعبان 1443 بداية إجازة 24عيد الفطر 1443
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 17 شوال 1443
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال 1443
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذو القعدة 1443
بداية إجازة نهاية العام الدراسي الثالث 1 ذو الحجة 1443
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