موائد الإفطار تعود لساحات المسجد الحرام بأجواء روحانية

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وتتولى بعض الجهات الرسمية وعدد من الجمعيات توزيع موائد الإفطار بأسلوب منظم ومرتب بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في مشهد يتكرر بشكل يومي وبمشاركة أهالي مكة المكرمة في توزيع أنواع مختلفة من التمور وماء زمزم، وقبل إقامة الصلاة تجد العاملين على هذه السفر يجوبون صحن المطاف وأروقة المسجد الحرام وساحاته لجمع سفر الإفطار في وقت قياسي كي يتسنى للمصلين الاصطفاف لأداء الصلاة. من جانبهم أشاد عدد من المعتمرين والمصلين بعودة موائد إفطار الصائم إلى المسجد الحرام بعد انقطاع دام عامين، سائلين الله -عز وجل- أن يتقبل من جميع المسلمين صالح الأعمال.
موائد الإفطار:
- 2000 تصريح لتقديم إفطار صائم
- توفير صحون البلاستيك ذات الحجم المناسب لوضع التمر
- استخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين
- منع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة
- منع التوزيع في الممرات وعند مداخل الأبواب
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