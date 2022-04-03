فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرشت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين في رمضان المبارك 1443هـ. وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن السجاد الجديد يعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، مبينا أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.



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