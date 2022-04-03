شكرا لقرائتكم خبر موقف يتسع لـ12 حافلة بالساعة في منشأة الجمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مشروع «محطة كدانة» في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بمساحة إجمالية تبلغ 10,755 م2، وتضم 2000 موقف لاستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة.

ويهدف المشروع، الذي استغرق تنفيذه 25 يوما، بإشراف شباب سعوديين وتنفيذ شركة وطنية، إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف، على مدار العام، والعمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة الحركة.

وسيجري تشغيلها والاستفادة من خدماتها ابتداء من رمضان هذا العام.

يذكر أن محطة كدانة أدرجت في تطبيق «اعتمرنا» وتطبيقات أخرى تخدم الزوار والمعتمرين، تحت مسمى محطة كدانة بدلا من موقف الجمرات.

المحطة تتميز بـ

- سرعة حركة الحافلات

- لا يزيد معدل الانتظار عن دقيقة واحدة

- تحتوي على مواقف عامة

- منطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة

- مواقف مخصصة لذوي الإعاقة

خدمات عامة:

- مراكز تموينات وصوالين حلاقة ومقاه

- أكشاك لبيع المأكولات السريعة والشعبية

- مبنى للإدارة، ومركز للإرشاد والتوجيه

- دورات مياه.