موقف يتسع لـ12 حافلة بالساعة في منشأة الجمرات

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ويهدف المشروع، الذي استغرق تنفيذه 25 يوما، بإشراف شباب سعوديين وتنفيذ شركة وطنية، إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف، على مدار العام، والعمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة الحركة.
وسيجري تشغيلها والاستفادة من خدماتها ابتداء من رمضان هذا العام.
يذكر أن محطة كدانة أدرجت في تطبيق «اعتمرنا» وتطبيقات أخرى تخدم الزوار والمعتمرين، تحت مسمى محطة كدانة بدلا من موقف الجمرات.
المحطة تتميز بـ
- سرعة حركة الحافلات
- لا يزيد معدل الانتظار عن دقيقة واحدة
- تحتوي على مواقف عامة
- منطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة
- مواقف مخصصة لذوي الإعاقة
خدمات عامة:
- مراكز تموينات وصوالين حلاقة ومقاه
- أكشاك لبيع المأكولات السريعة والشعبية
- مبنى للإدارة، ومركز للإرشاد والتوجيه
- دورات مياه.
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