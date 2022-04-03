ضبط 14,693مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ 14,693 مخالفا في مناطق المملكة خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس الماضي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات14.693 مخالفا منهم: نتائج الحملات 9271مخالفا لنظام الإقامة 3651مخالفا لنظام أمن الحدود 1771مخالفا لنظام العمل إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 217 شخصا، منهم: 63 % يمنيو الجنسية 34 % إثيوبيو الجنسية 3 % جنسيات أخرى ضبط 74 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103,377وافدا مخالفا، منهم: 91,679 رجلا 11,698 امرأة إحالة 88,975 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 4416 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 10,674مخالفا

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