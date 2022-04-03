شكرا لقرائتكم خبر القيادة تتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، أمس الأول من أخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه فيه بحلول رمضان المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، ملك البحرين التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه بحلول رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، أمير قطر التهنئة بهذا الشهر الفضيل، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بحلول رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس المصري التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.