هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر ( الوزارية – النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية)، ينشر (الميثاق نت) فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

تحية طيبه وبعد،،

يسر الهيئات الوزارية والنيابية والشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ان تتقدم اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام الثامن على التوالي لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها وأدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.

وجدد رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية التأكيد على التفافهم خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن امين ابو راس ، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي، أو ما يصدره من توجيهات وقرارات تنظيمية هادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخيرواليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،

وكل عام وانتم بخير

اخوانكم /

رؤوساء واعضاء

(الهيئة البرلمانية – الهيئة الوزارية – الهيئة الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية )