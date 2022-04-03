اخبار الرياضه السعوديه مصدر في «الكاف» يوضح حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الافريقي لكرة القدم عدم صحة أنباء مقتل الحكم الزامبي بكاري جاساما على يد مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس.

ونفى المصدر المسؤول مقتل الحكم الزامبي بكاري جاساما، بعد الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن مقتله في باريس على يد مشجعين بعد أيام من مباراة الكاميرون والجزائر في إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 وبهدف قاتل أحرزه كارل توكو ايكامبي عند الدقيقة 123 في الشوط الإضافي الثاني، قاد به منتخبه إلى خطف البطاقة الثمينة المؤهلة للمونديال.

وأكد المذيع واللاعب الدولي المصري السابق أحمد شوبير عدم صحة أنباء مقتل الحكم جاساما، طبقا لما أفاد به مصدر مسؤول في «الكاف».

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدر بيانا رسميا تقدم فيه بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد ما أسماه «التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليدة»، وطالب بإعادة المباراة «في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم».