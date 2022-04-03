الخالدي بطلًا لدوري الرابعة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-02-1443 12:41

صدى تبوك – مازن الفوال ( الوجه )

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية نعيم البكر، السبت، فريق الخالدي بكأس بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة للموسم الرياضي الحالي.

وحقق الخالدي اللقب بعد فوزه على نظيره التسامح بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الخالدي بالوجه.

سجل للخالدي كل من مشاري البلوي، فيصل الرشيدي ونواف المسلماني عند الدقائق 32 و36 و73 على الترتيب، بينما سجل للتسامح كل من صالح الخالدي ومحمد النفيعي عند الدقيقتين 13 و84.

وكان الخالدي استهل مشواره في البطولة من دور الـ 32 بالفوز على القريات بهدف نظيف ذهاباً والتعادل بدون أهداف في الإياب.

وفي دور الـ 16 تغلب الخالدي على جبة بنتيجة 3-1 ذهاباً وبالنتيجة ذاتها في الإياب، قبل أن يتخطى التهامي في ربع النهائي بالفوز ذهاباً 3-1 والخسارة إيابا 1-2، ليفوز في نصف النهائي على الصواري بخماسية نظيفة.

في المقابل حجز التسامح مقعده في النهائي بعد الفوز على الأرطاوي في ذهاب دور الـ 32 بنتيجة 2-1 قبل التعادل في الإياب بهدف لكل منهما، ثم تخطى منيف بالفوز عليه في الإياب بهدف نظيف معوضا خسارته ذهاباً بنتيجة 1-2.

وفي ربع النهائي تخطى الاعتماد بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1 و3-0 على الترتيب، قبل أن يفوز على الوصيل في نصف النهائي بنتيجة 4-2

وكانت أندية الخالدي، التسامح، الصواري، الوصيل، رأس تنورة والتهامي صعدت إلى الدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم المقبل 2022-2023.



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