حركة نشطة وإقبال على ” المسواك ” بأسواق جدة مع بداية رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

يزداد الإقبال على ” السواك ” بمحافظة جدة في شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم-، في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة السلام ” السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”.

ويقتني أغلب المتسوقين السواك الذي يستخرج من جذور أشجار “الأراك” وهي شجرة دائمة الخضرة، وكثيفة الأوراق والأغصان، ولها رائحة زكية، والتي تنتشر بشكل كثيف في أغلب أودية تهامة بجنوب المملكة، حيت يُستخرج السواك من “الأراك” بعناية للحفاظ على الشجرة، ويُغسل جيداً ويُجفف بعد ذلك، قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال.

وأوضح البائع محمد أبكر أن الأولوية في الطلب على المساويك في شهر رمضان يكون لنوع ” أبو حنش ” والذي يتميز بلونه المائل إلى البياض، وبحرارته القوية وفرشته التي لا تتفتت، ويكسو أطرافه خطوط على شكل جلد الثعبان، ومن هذا اشتق اسمه، وله أكثر من نوع.

وأشار إلى أن أعواد المسواك تختلف أحجامها وأطوالها، وعادة ما يكون الإقبال على المساويك الصغيرة ومتوسطة الحجم، فيما يهتم متسوقون آخرون بالأعواد التي يصل طول بعضها إلى متر وبعضها ٨٠ و٧٠ سم، لافتاً إلى أن أسعار المساويك الصغيرة والمتوسطة يكون ما بين ريالين إلى ٥ ريالات، والأعواد الطويلة من ٨ ريالات إلى ١٥ ريالا.