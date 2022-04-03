الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يتفقد مشاريع كدانة بالمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس أمس، سير العمل في عدد من المشاريع التي تشرف على تنفيذها شركة كدانة للتنمية والتطوير في المشاعر المقدسة.
وشملت الجولة مشروع تطوير المخيمات في منى وتطوير دورات المياه النموذجية بمنى ومزدلفة، و مشروع تطوير وتحسين المنطقة المجاورة لجبل الرحمة بعرفات.
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