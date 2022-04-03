توزيع 154 ألف وجبة على سفر الإفطار في المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أول أيام شهر رمضان المبارك (154.000) وجبة على سفر الإفطار في المسجد النبوي، من خلال أكثر من 2500 تصريح مُنحت لمقدمي خدمة الإفطار .

وعملت رئاسة المسجد النبوي بتوزيع أكثر من ٢٨ موظفاً للإشراف والمتابعة قبل وأثناء وبعد توزيع الوجبات، ويأتي ذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.