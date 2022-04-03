تدشين مبادرة “قافلة الشهداء” والأجهزة اللاسلكية الجديدة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة قافلة الشهداء بعنوان “شهداؤنا في ذاكرتنا” في موسمها الخامس ، حيث جُهزت (٥٠٠ وجبة جافة ) وتوزيعها بموقع مصلى الجنائز دعماً لهم .

وأكد معاليه أن هذه المبادرة تأتي ضمن الاهتمام بأبناء شهداء الواجب وذويهم، والتي تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهم الله – بأسر الشهداء .

كما دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الأجهزة اللاسلكية الجديدة بالمسجد الحرام ذات الجودة العالية، والتي جاءت لتساعد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مهامهم على أكمل وجه وبجودة عالية.

وتتميز أجهزة الشبكة اللاسلكية من نوع “هاي تترا” بمواصفات سهولة التشغيل، وطول عمر البطارية، وهي متوافقة مع مجموعة المعايير الدولية للأمن والسلامة.