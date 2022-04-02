“كورونا” تدهم سالم الدوسري ..قبل مباراة الهلال والشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال “الدولي” سالم الدوسري، عن موقعة فريقه ونظيره الشباب، غدًا الأحد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر لاعب الأزرق صورته على السرير الأبيض، في أحد مستشفيات الرياض، بث منشورًا آخر كتب فيه: “قدر الله وما شاء فعل .. دعواتكم بالشفاء العاجل.. درجة الحرارة 39 والوضع مستقر الآن، لكن للأسف نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

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