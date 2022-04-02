روسيا: هيبة الدولار اهتزت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الكرملين الروسي،اليوم إن هيبة الدولار واليورو اهتزت. و أضاف الكرملين إن روسيا تعرضت لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ جعلتنا نصرعلى إنتاج أشياء لم ننتجها من قبل

وأكد أن انتقال الدول للتسوية بعملاتها الوطنية بعيدا عن الدولار واليورو أمر ضروري وحتمي

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