اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: التوجيهات الملكية السامية أساس العمل والانجاز للحاضر والمستقبل 

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أساس العمل الوطني، ومنهجيته الرفيعة، واستراتيجيته العليا، وتطلعاته المنشود، من خلال قدرة مملكة البحرين وبإرادتها الوطنية، وبتكاتف وتعاون الجميع، على تجاوز كافة التحديات بكل قوة وعزم، ومضاعفة العمل والانجاز.
وأضافت معاليها لدى تشرفها وعدد من كبار المسئولين في الدولة، بلقاء جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن ما تقوم به السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، من جهود وطنية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الجميع، ودعم منجزات المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز النهج الديمقراطي، مبادي وقيم حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي في دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات وطنية، وخلق الفرص النوعية، ومعالجة التحديات عبر رؤية وطنية توافقية، تهدف لصالح حاضر ومستقبل البلاد، من خلال الممارسات الدستورية والقانونية والحضارية.
وقد رفعت معاليها إلى جلالة العاهل المفدى أيده الله، أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى جل وعلا، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته بموفور الصحة والخير والسعادة، وعلى مملكة البحرين وهي تنعم بالخير والأمن والأمان والازدهار، تحت قيادة جلالته الحكيمة.
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