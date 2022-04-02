محمود عبدالقادر يتوّج بلقب المسابقة الكبرى لبطولة عز الخيل

محمد بن مسعود - الدمام - توّج الفارس المتألق محمود عبدالقادر مع جواده زيفا بلقب المسابقة الكبرى لفئة العموم المستوى الرابع، وهي مسابقة جولتين على مسلكين مختلفين ضد الزمن للجولتين وبلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، سرعة المسلك 350 مترا/ ‏دقيقة ببطولة عز الخيل، وهي آخر بطولات موسم قفز الحواجز، واقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بعد منافسة قوية شهدتها هذه المسابقة حتى الرمق الأخير.

وكان الفارس محمود عبدالقادر قد أنهى الجولة الأولى من المسلك بأربعة أخطاء بينما تمكن من انهاء الجولة الثانية دون اي خطأ بزمن بلغ 58.32 ثانية، وهو الفارس الوحيد الأقل أخطاء، ليتوّج بلقب هذه المسابقة وحظي بتصفيق حار من الجمهور الذي أعجب بالمستوى الفني الراقي الذي قدمه هو وبقية الفرسان، أما المركز الثاني فكان صاحبه فارس فريق وزارة الداخلية حسين دادالله مع جواده تشامبين، إذ انهى المسلك بمجموع 8 أخطاء للجولتين وبزمن بلغ 54.89 ثانية، أما المركز الثالث فجاء فيه المخضرم سامي غزوان مع جواده مستر جوي بمجموع 12 خطأ وبزمن بلغ 54.29 ثانية، في المركز الرابع الفارس أحمد منصور من فريق قوة دفاع البحرين مع الجواد أوال بمجموع 20 خطأ وبزمن بلغ 51.15 ثانية، في المركز الخامس الفارس معيوف الرميحي من فريق وزارة الداخلية مع الجواد ألفيرا بمجموع 21 خطأ وبزمن 64.81 ثانية وفي المركز السادس أيضاً جاء الرميحي مع الجواد تيتوس بمجموع 40 خطأ وبزمن 58.91 ثانية.

تتويج أبطال المسابقات وتوّج الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة نائب رئيس لجنة قفز الحواجز وتوفيق الصالحي مدير المكتب الاعلامي ومركز المعلومات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بحضور هدى جناحي صاحبة شركة عز الخيل لمستلزمات الفروسية الفائزين بالمراكز الأولى لمسابقات الكبار، واثنى عبدالله بن محمد على المستويات الفنية الراقية التي قدمها الفرسان في مسابقات البطولة الختامية للموسم، مهنئاً الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بدعم شركة عز الخيل لمسابقات القفز، وبجهود العاملين باللجان المختلفة الذين يبذلون قصارى جهدهم لإظهار بطولات ومسابقات الموسم بالصورة اللائقة وتحقيق النجاح فيها على جميع المستويات. وأشاد بما ظهرت عليه مسابقات البطولة الختامية، إذ شهدت بطلاً مختلفاً في كل مسابقة، ما يؤكد نجاح الخطة التي وضعها القائمون على البطولة والتي تدرجت حتى على مستوى الارتفاعات التي شهدناها أمس لأول مرة في الموسم. الرميحي يسيطر على أولى مسابقات العموم شهدت المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم المستوى الأول، وهي (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع حواجزها 115 سم وسرعة المسلك 350 مترا/‏دقيقة مشاركة واسعة ومنافسات قوية، كان بطلها ووصيفها فارس فريق وزارة الداخلية معيوف الرميحي الذي فاز بالمركز الأول مع الجواد آيريش بزمن بلغ 24.08 ثانية، وبالمركز الثاني مع الجواد هوليوود بزمن بلغ 25.23 ثانية، تاركاً المركز الثالث لأقرب منافسيه الفارس نضال عبدالنبي مع الجواد سيدورا سنت إذ أنهى المسلك بزمن بلغ 27.63 ثانية، أما في المركز الرابع فقد حل الفارس حسين فردوسي مع الجواد فولت بزمن بلغ 28.39 ثانية، في المركز الخامس الفارس محمد الكوهجي مع الجواد كابري كولر بزمن بلغ 30.75 ثانية، وفي المركز السادس الفارس محمد أحمد مع الجواد ساتشا بزمن بلغ 31.18 ثانية. المخضرم غزوان الأسرع وبالعلامة الكاملة خطف الفارس المخضرم سامي غزوان لقب المسابقة الرابعة للمتقدمين (مسابقة حاجز الجوكر) وارتفاع حواجزها 125سم، سرعة المسلك 350 مترا/‏دقيقة عندما تمكن من انهاءها بأسرع زمن بلغ 47.81 ثانية وبالعلامة الكاملة 65 نقطة للحواجز العشرة مع جواده مستر تي، في المركز الثاني جاء الفارس أحمد الهاشلي مع الجواد ريفيسنتي منهياً المسلك بزمن بلغ 48.74 ثانية وبالعلامة الكاملة 65 نقطة، أما في المركز الثالث فقد جاء الفارس معيوف الرميحي مع فريق وزارة الداخلية مع الجواد شاهين والذي انهى المسلك بزمن بلغ 53.04 ثانية و65 نقطة، وكان الفرسان الثلاثة الأوائل هم الوحيدون الذين لم يسقطوا أيًا من الحواجز وتنافسوا على الأزمنة، أما في المركز الرابع فقد جاء الفارس حمد فخراوي مع الجواد جاك بزمن بلغ 52.77 ثانية و63 نقطة، في المركز الخامس الفارس محمد سيف من فريق قوة دفاع البحرين مع الجواد أوديسي بزمن بلغ 65.13 ثانية و59 نقطة وفي المركز السادس المخضرم سامي غزوان مع الجواد كابتن دوغلاس بزمن بلغ 59.74 ثانية و57 نقطة. دادالـله يتصدر خامس المسابقات في المسابقة الخامسة فئة المتقدمين المستوى الثالث مسابقة السرعة وارتفاع حواجزها 125 سم، اعتلى منصة التتويج فارس فريق وزارة الداخلية حسين دادالله مع الجواد 47.98 ثانية منهياً المسلك دون أي خطأ، في المركز الثاني جاء الفارس محمود عبدالقادر مع الجواد زيفا بزمن بلغ 51.80 ثانية، في المركز الثالث جاء الفارس محمد سيف من فريق قوة دفاع البحرين مع الجواد أوداسي بزمن بلغ 46.91 ثانية و4 أخطاء، في المركز الرابع والخامس جاء الفارس معيوف الرميحي مع فريق وزارة الداخلية مع الجواد تيتوس بزمن بلغ 58.21 ثانية وخمسة أخطاء ومع الجواد إلكارو فان بابينغلو بزمن بلغ 56.15 ثانية و13 خطأ، وفي المركز السادس جاء الفارس يحيى أحمد مع الجواد آي ترست يو بزمن بلغ 51.25 ثانية و20 خطأ. عبدالـله بن محمد يتوّج الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في الترتيب العام لموسم القفز توّج الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة نائب رئيس لجنة قفز الحواجز أبطال الترتيب العام لموسم القفز، إذ تصدر فئة الناشئين للمسابقة الأولى سلطان الرميحي برصيد 61 نقطة، المركز الثاني الفارسة تشارلوت تكوين برصيد 59 نقطة، المركز الثالث حسن هاني اليابس برصيد 25 نقطة. وتصدر ترتيب المسابقة الثانية سلطان الرميحي برصيد 79 نقطة، المركز الثاني تشارلوت تكوين برصيد 37 نقطة، في المركز الثالث حسن هاني اليابس برصيد 32 نقطة. تصدر ترتيب فئة العموم للمسابقة الثالثة من فريق وزارة الداخلية معيوف الرميحي برصيد 75 نقطة، المركز الثاني سلطان الرميحي برصيد 44 نقطة، في المركز الثالث عباس يوسف برصيد 28 نقطة. تصدر ترتيب فئة العموم للمسابقة الرابعة من فريق وزارة الداخلية الفارس معيوف الرميحي برصيد 68 نقطة، المركز الثاني سامي غزوان برصيد 47 نقطة، في المركز الثالث أحمد الهاشلي برصيد 28 نقطة. تصدر ترتيب فئة العموم للمسابقة الخامسة فرسان فريق وزارة الداخلية في المركز الأول حسين دادلله برصيد 56 نقطة، المركز الثاني هيثم البستكي برصيد 51 نقطة، الثالث معيوف الرميحي برصيد 42 نقطة. تصدر ترتيب فئة العموم للمسابقة السادسة من فريق وزارة الداخلية حسين دادالله برصيد 73 نقطة، المركز الثاني محمود عبدالقادر برصيد 63 نقطة، الثالث من فريق وزارة الداخلية معيوف الرميحي برصيد 56 نقطة.

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