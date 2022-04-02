ما هو الحد المسموح به يومياً من التمر؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم عن الحد المسموح به يومياً من التمر.

وبين في منشور عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الحد المسموح به للشخص السليم ولكنه خامل بدنياً (لا يمارس أي نشاط رياضي) ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري يُنصح بألاّ يتجاوز (5) تمرات يوميا، أمّا النشِط بدنيا وليس لديه سُمنه ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرَجَ عليه.

وبالنسبة للشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي مرتفع فوق ٧% ولا يمارس أي نشاط بدني (لاحتكاك المفاصل مثلا) فأنصحه باجتناب التمر نهائياً، حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه: يقول النمر.

وأشار إلى أن هناك مفهوم خاطئ وشائع جداً، وهو أن الإفطار على حبات التمر بعدد زوجي يسبب السُكّر، أما بعدد فردي فيحمي من السكر!